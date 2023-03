Desio: passeggiate serali con i bambini al parco di Villa Tittoni

Una passeggiata serale nel verde per scoprire la bellezza della natura anche dopo il calare del sole ed educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente che li circonda. Avrà queste finalità l’iniziativa “Questa Notte ti Porto Fuori”, due incontri destinati ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori che si terranno nel parco storico di Villa Tittoni a Desio giovedì 16 e sabato 25 marzo.

La proposta è inserita nel progetto “In-Cloud: c’è spazio per tutti”, realizzato dal comune di Desio, in collaborazione con Legambiente Desio Circolo “R. Giussani”, Cooperativa sociale Stripes, Aurora Basket con la partecipazione della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti, e ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia. La passeggiata sarà condotta da Alessandra Marinoni, psicologa e formatrice Stripes, esperta di pedagogia del bosco, in collaborazione con i volontari di Legambiente Desio.

Passeggiate a Villa Tittoni: come iscriversi

All’interno del parco i piccoli potranno vivere un’esperienza sensoriale per scoprire i suoni, i profumi e i colori della natura in un momento particolare della giornata, quando la luce cala e il parco si appresta a vivere l’incantevole atmosfera della notte. Anche per mamme e papà sarà un’interessante opportunità educativa oltre che un viaggio alla scoperta delle bellezze della natura.

La passeggiata di giovedì 16 marzo sarà per lo più un incontro formativo ed esperienziale per “Esplorare la natura dopo il calare del sole” e si terrà dalle 17.30 alle 19; quella di sabato 25 sarà una vera e propria “Passeggiata sensoriale tra i colori del tramonto” e si svolgerà tra le 18 e 20. Il ritrovo è fissato in Sala delle Colonne di Villa Tittoni in via Lampugnani 68. L’iniziativa è gratuita ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail: valentina.sala@pedagogia.it .