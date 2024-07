Desio: cresce il progetto della “città giardino”, in autunno quattro nuovi polmoni verdi

Quindici parchi “incastonati” tra le vie e i quartieri di Desio. Ieri erano campi incolti o aree trascurate e giù di manutenzione: ora sono giardini rimessi a nuovo e attrezzati con piante, filari alberati, percorsi salute e giochi per bambini. Piccole oasi che possono fare la differenza per le famiglie, i bambini, gli studenti, i nonni, i giovani.

Desio: cresce il progetto della “città giardino”, le aree già interessate

Il progetto “città giardino”, presentato dal vicesindaco e assessore all’ecologia, Andrea Villa e dalla consigliera della Lega, Alice Graziano, si impreziosirà entro l’autunno di quattro nuovi polmoni verdi: in via Volta, in via Risorgimento, in via Romagna (Spaccone) e in via don Bonzi (San Giorgio).

Un lavoro intenso: le aree verdi di via Trincea delle Frasche e via Parini-Kuliscioff (San Carlo) sono state totalmente rinnovate; nel parco Lucchini (centro) sono state tolte delle vecchie siepi e installati lampioni nuovi; il parco della Resistenza e quello di piazza Liberazione (centro) è stato ripulito dalle sterpaglie; nel parco Luca Sala di via Pallavicini (sono stati rinnovati i canestri e le porte di calcio; rinascita nei primi mesi del 2025 per l’area verde di via Gianbattista Vico; rinnovato anche il parco dietro il cimitero storico, con l’inaugurazione di un’area cani; e infine al parco delle nuvole, non lontano da via Guido Galli, sono stati migliorati e riparati alcuni giochi. Rinnovata anche l’area verde dedicata a suor Lucia Pulici, in via monsignor Luigi Castelli (quartiere san Giovanni Battista), e il giardino di via De Gasperi.

Desio: cresce il progetto della “città giardino”, l’obiettivo

«Il nostro obiettivo – spiega Villa – è quello valorizzare il verde della nostra città. Con quasi un milione di metri quadrati, Desio ha una porzione di verde molto vasta. Un patrimonio prezioso che vorremmo valorizzare. Per troppi anni l’amministrazione di centrosinistra hanno trascurato la manutenzione del verde. Ora vorremmo il verde di Desio fosse più ordinato e curato».

Un obiettivo al momento ancora lontano: in questi giorni, complici anche le piogge quasi quotidiane, l’erba in molti quartieri è molto alta. Ma è stato intenso il lavoro per migliorare la pulizia e la cura di piante, aiuole, prati e filari alberati:

«Arriverà un nuovo piano del verde – ha anticipato Villa – con un budget di 130mila euro; 23mila euro saranno investiti per migliorare la pulizia degli spazi verdi; altri 25mila euro per le nuove piantumazioni; 160mila euro per rinnovare le aree gioco;40mila euro saranno investiti per gli orti sociali; 105mila euro per l’acquisizione di nuove aree verdi: altri 60mila per il rinnovamento di altre aree verdi; oltre 500mila euro investiti per la qualità del verde in città».

Desio: cresce il progetto della “città giardino”, in prospettiva il risanamento del parco di Villa Tittoni

In prospettiva c’è poi il risanamento del parco di villa Tittoni: nei secoli precedenti uno dei più prestigiosi e ammirati parchi lombardi, è ancora oggi un giardino all’italiana di grande pregio: un capolavoro di “architettura vegetale che tanti altri comuni della Brianza ci invidiano. Un piano di rilancio capace di andare oltre la manutenzione ordinaria potrebbe presto rilanciarlo”.