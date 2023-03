Desio, bomba della Seconda Guerra Mondiale scoperta in un cortile del centro storico

Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in un piccolo bagno – chiuso da anni – nascosta in uno degli antichi cortili del centro storico. E’ accaduto sabato sera a Desio. L’allarme è scattato poco dopo le 20, nella centralissima via Matteotti. A due passi c’è la cartolibreria Mosconi e la filiale di una nota banca, in una villa ottocentesca, dall’altra parte della strada c’è l’hotel Selide. E, a poche centinaia di metri, ci sono piazza Conciliazione e la basilica dei santi Siro e Materno. Una famiglia è stata evacuata.

Con ogni probabilità, l’ordigno bellico – al cui interno non c’era esplosivo – si trovava in quel luogo da molto tempo. A scoprirlo sono stati alcuni residenti, che hanno aperto il bagno in disuso dopo anni, per fare le pulizie. Dopo averlo ritrovato, hanno chiamato i carabinieri.

I militari della compagnia di Desio hanno effettuato un sopralluogo sabato sera e poi ancora domenica mattina, accompagnati da alcuni artificieri. Ma il loro intervento non è stato necessario: la vecchia bomba già in passato era già stata fatta brillare ed è stata semplicemente rimossa. La presenza dei carabinieri e il fatto che – nel pieno del centro storico – sia stata scoperta una bomba ha suscitato prima allarme, poi curiosità in tanti desiani.

Il cortile dove è stato scoperto l’ordigno bellico è uno dei più antichi di Desio e conserva tracce architettoniche del sei e del settecento. I più anziani ricordano al suo interno la presenza di una piccola fattoria, con gli animali nelle stalle, attiva fino ai primi decenni del secolo scorso.