Covid: ricoveri ancora in calo a Monza (-37%), frena la campagna vaccinale

Nelle ultime due settimane i ricoverati per Covid al San Gerardo di Monza (Nuovo Irccs Fondazione San Gerardo) sono passati da 59 a 37. Un calo del 37% registrato proprio in concomitanza con le festività di fine anno. Attualmente sono 37 i posti letto occupati da pazienti Covid di cui 1 in Terapia Intensiva, 3 in sub intensiva pneumologica, 14 in Malattie infettive e 19 in altri reparti.

Covid: ricoveri ancora in calo a Monza, ma riapre la terapia intensiva

Il dato in negativo è la riapertura della Terapia Intensiva ai pazienti Covid dopo solo due settimane di pausa in cui il reparto era stato “Covid free”.

I nuovi ricoverati nell’ultima settimana sono stati solo 7, ovvero il 50% in meno rispetto agli ultimi dati di dicembre. Sono però aumentati gli accessi al Pronto soccorso che tra il 2 e l’8 gennaio sono stati 1866 di cui più del 10% (189) per sintomi Covid.

Covid: ricoveri ancora in calo a Monza, una vittima

Nelle ultime settimane gli accessi al Pronto Soccorso erano scesi a 1810 dopo le punte oltre i 2000 del mese di novembre. Il Covid continua a fare vittime in ospedale, ma dopo il record di 11 decessi in una settimana di metà dicembre, negli ultimi sette giorni si è registrata una sola vittima.

Covid: a Monza frena la campagna vaccinale

La campagna vaccinale invece non ha più numeri da record. Nell’ultima settimana sono state somministrate 405 dosi di cui 363 anti Covid e 42 di anti Influenzale, la settimana precedente le dosi di anti influenzale erano state 197 e a metà dicembre i vaccinati erano stati 2.932 tra anti Covid e Anti Influenzale.

In Lombardia gli ultimi dati diffusi dalla Regione sul contagio registrano un calo dei ricoveri che scendono da 1000 a 726 e 234 decessi in sette giorni.