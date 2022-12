Positivi dalla Cina: a Monza l’unico Covid Hotel già operativo

È a Monza l’unico Covid Hotel già operativo per far fronte all’emergenza dei passeggeri provenienti dalla Cina e risultati positivi al tampone. Si tratta dell’hotel B&B Milano Monza di via Lario che ha messo a disposizione 9 camere, pronte a diventare anche una trentina.

«La convenzione con ATS Brianza e l’hotel –spiegano dagli uffici ATS di viale Elvezia – è sempre stata attiva anche in periodi di non emergenza, per questo, al momento, è il solo Covid Hotel attivo in Regione».

Positivi dalla Cina: oltre il 50% in arrivo positivo al tampone

La riapertura dei Covid Hotel si è resa necessaria dopo che oltre il 50% dei viaggiatori provenienti dalla Cina è risultato positivo al tampone.

Il Covid Hotel è una struttura messa a disposizione di quei viaggiatori che non avendo domicilio in Italia avrebbero difficoltà ad osservare l’isolamento .

«È il personale di Areu – spiegano in Ats – che gestisce i casi positivi rilevati allo sbarco a Malpensa. Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni e richieste di camere presso il Covid Hotel di Monza».

Un’altra struttura con 30 o 40 posti sarà aperta in provincia di Milano all’inizio del 2023, secondo quanto dichiarato da Giovanni Pavesi alla guida della direzione generale del Welfare di Regione Lombardia.

Positivi dalla Cina: dai primi risultati è variante Omicron, situazione monitorata

A rassicurare le Istituzioni dopo i dati diffusi sui controlli a Malpensa sono i risultati degli esami effettuati sui tamponi molecolari. A quanto si è appreso la variante di Coronavirus di cui sono affetti i viaggiatori positivi è la variante Omicron che in Italia abbiamo già conosciuto, ma il Ministero della salute ha diramato una nota che invita al sequenziamento del maggior numero di tamponi per tenere monitorata la diffusione e mettere in luce eventuali nuove varianti.

Covid: la situazione all’ospedale San Gerardo

Intanto alla Asst Monza, ospedale San Gerardo, per la prima volta da mesi la Terapia Intensiva è Covid Free e sono ricoverati 59 pazienti contro i 67 della scorsa settimana e i 70 di quella precedente.