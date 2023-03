Covid: i dati di Monza e Brianza, «in Lombardia terapie intensive free»

Per la prima volta dal 20 febbraio 2020, in Lombardia non c’è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva. L’Irccs San Gerardo di Monza aveva già comunicato mercoledì di avere anche la terapia Sub intensiva libera da malati di Covid.

Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, alla vigilia della Giornata nazionale per le vittime del Covid (18 marzo): “Nel giorno che precede la ‘Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid’, dagli ospedali della Lombardia giunge infatti la splendida notizia. È la prima volta, dal 20 febbraio 2020. Oggi venerdì 17 marzo, infatti, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus. Da parte del presidente Fontana e mia, a nome di tutti i lombardi un ringraziamento a tutti coloro, medici, infermieri, operatori sanitari, che hanno lavorato nel reparto più ‘impegnativo’ della Terapia intensiva. Hanno davvero fatto il possibile per salvare vite e hanno anche prestato l’ultimo conforto a chi non ce l’ha fatta”.

Covid: i dati di Monza e Brianza, il bollettino settimanale

Il bollettino settimanale racconta che alla data del 16 marzo (giovedì) i ricoverati in terapia intensiva erano quattro. I ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva) sono invece 186 (erano 188). Sono 45.652 le vittime (+48) ed è di 3.551 il totale per Monza e Brianza.

L’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 16 marzo e mercoledì 15 marzo: Milano: 221 di cui 104 a Milano città; Bergamo: 61; Brescia: 80; Como: 28; Cremona: 19; Lecco: 30; Lodi: 21; Mantova: 28; Monza e Brianza: 54; Pavia: 31; Sondrio: 8; Varese: 58.