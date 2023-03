Covid-19: a Monza anche la sub intensiva del San Gerardo è free

Nessun ricoverato in terapia Intensiva e nessun paziente nemmeno in sub intensiva all’ospedale di Monza. È la prima volta che succede da quando ha avuto inizio questa lunga quinta ondata di Covid.

I dati forniti dall’Irccs San Gerardo raccontano di una situazione ormai stabile da settimane con numeri di ricoverati in costante calo.

Covid-19: 12 pazienti ricoverati all’Irccs San Gerardo

Ad oggi il numero di posti letto occupati da pazienti Covid sono 12 di cui 3 in Malattie Infettive e 9 in altri reparti.

Si tratta di due ricoverati in meno rispetto alla settimana scorsa dove sette pazienti erano in malattie Infettive, 1 in subintensiva pneumologica e 6 nelle cosiddette “aree grigie” dei reparti. Si tratta di spazi isolati in vari reparti dove vengono ricoverate le persone che risultano positive al tampone in ingresso, ma si trovano ricoverate per altre patologie.

Covid-19: a Monza restano alti gli accessi al pronto soccorso

Resta sempre alto, anche questa settimana, il numero degli accessi al Pronto soccorso: nella settimana dal 6 al 12 marzo si sono presentate 1.955 persone in via Pergolesi di cui 109 con sintomi Covid e 3 ricoverati.

Covid-19: nessuna vittima registrata

C’è però anche un’altra buona notizia della settimana che riguarda l’assenza di nuove vittime. Negli ultimi sette giorni (come del resto anche la scorsa settimana) non si sono registrati nuovi decessi in ospedale.

Covid-19: continua la campagna vaccinale

Continua anche la campagna vaccinale: negli ultimi sette giorni ci sono state 54 somministrazioni di vaccini tutti anti-covid, nessun anti-influenzale.

Covid-19: i dati regionali

Gli ultimi dati lombardi sulla pandemia, diffusi ormai una sola volta a settimana, dicono però che purtroppo la Lombardia è in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Sale il tasso di positività al 6,6%, salgono i nuovi casi (4.087 contro i 3.936 della settimana precedente) e i decessi (46 contro 45). Nella giornata del 9 marzo a Milano ci sono stati 86 nuovi positivi (216 in provincia), a Brescia 77, Bergamo 64, a Monza e Brianza 55.