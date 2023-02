Coronavirus, il bollettino del 24 febbraio: i numeri di Monza e Brianza

Sono 67 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023. È l’aggiornamento settimanale del bollettino regionale di venerdì 24 febbraio.

Coronavirus, il bollettino settimanale del 24 febbraio

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (erano 23 il 10 febbraio) mentre i ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva) sono 201 (erano 219 due settimane fa). Il numero delle vittime è di 45.513 (+97 dal 10 febbraio, 37 in una settimana). Il totale di Monza e Brianza è 3.526 (3.515).

Coronavirus, i nuovi contagi nelle province lombarde

L’incremento per provincia dei casi positivi tra giovedì 23 febbraio e mercoledì 22 febbraio: Milano: 221 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 54; Brescia: 70; Como: 29; Cremona: 24; Lecco: 24; Lodi: 15; Mantova: 24; Monza e Brianza: 67; Pavia: 53; Sondrio: 11; Varese: 57.