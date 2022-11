Covid a Monza: i ricoveri al San Gerardo salgono a 58, uno solo in intensiva

Crescono del 66% i nuovi ricoveri al San Gerardo di Monza per Covid. Se la scorsa settimana i nuovi ricoverato sono stati 9, negli ultimi sette giorni ci sono stati 15 nuovi pazienti che hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Al momento i ricoverati sono 58, contro i 45 della settimana scorsa, ovvero il 28,8% in più in soli 7 giorni.

Covid a Monza: dove sono i ricoveri al San Gerardo

Dei ricoverati un paziente è in terapia intensiva, 4 in sub intensiva pneumologica, 16 in malattie infettive e 37 in altri reparti. I 37 pazienti ricoverati in altri reparti sono coloro che scoprono la positività al Covid all’ingresso in ospedale per altra patologia e sono considerati “positivi accidentali”, ricoverati nel reparto specialistico della patologia prevalente, in isolamento e secondo un protocollo collaudato.

Gli accessi al pronto soccorso negli ultimi sette giorni sono stati 1.963 di cui 141 con sintomatologia Covid e 15 nuovi ricoveri. Purtroppo il Covid miete ancora vittime e questa settimana in ospedale si sono registrati altri 3 decessi.

Covid a Monza: le campagne di vaccinazione

Prosegue la campagna vaccinale al San Gerardo: questa settimana ci sono 3.146 somministrazioni di cui 1.848 per Covid e 1.298 per antinfluenzale. Secondo il bollettino Covid regionale emanato ogni venerdì i ricoveri negli ospedali sono globalmente in calo con tre pazienti in meno nelle terapie intensive e 21 ricoverati in meno negli ospedali lombardi. I decessi sono stati 165 in sette giorni.

I casi positivi registrati tra giovedì e venerdì scorso sono stati 1.818 a Milano e provincia (745 solo a Milano), 672 a Brescia, 540 a Monza e Brianza che sale al terzo posto tra i territori più colpiti, seguita da Varese con 522 e Bergamo con 466.