Cosa c’è sul Cittadino in edicola sabato 3 febbraio 2024

Cosa c’è sul Cittadino nelle quattro edizioni di sabato 3 febbraio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza nord

Il caso Aeb-A2A: fissata per venerdì 5 aprile l’udienza preliminare per l’affaire Aeb-A2A. Imputati sono sei personaggi di spicco della politica seregnese e dell’impresa, primi tra tutti il sindaco Alberto Rossi e Giuseppe Borgonovo, all’epoca della contestata operazione di integrazione societaria assessore alle partecipate.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza sud

Cronaca a Desio: condannato il ventottenne che sequestrò e minacciò di morte una escort trentenne, chiesti invece 24 anni di reclusione per l’uomo che uccise e seppellì un connazionale.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Vimercatese

Prima era un ristorante pizzeria, peraltro apprezzato e che vedeva sempre la presenza di numerose famiglie e comitive non solo della città. Da un po’ di tempo a questa parte è tornato a vivere, diventando un club, ma con un’altra “destinazione d’uso”: si tratta di un club per scambisti. Ed è tutto legale. Succese a Carnate.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Valle del Seveso

La sede dell’Unitrè di Cesano Maderno non è di proprietà comunale ma di una fondazione. Almeno è quanto scrive un ordine del giorno che, protocollato in settimana dalle minoranze, solleva l’ennesimo “problema” per l’amministrazione comunale che dovrà portare in assise una spinosa questione.

Ci sono poi le presenze in consiglio comunale, sempre a Cesano Maderno, e l’assessore con la maglia nera assente una volta su due.