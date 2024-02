Cosa c’è sul Cittadino in edicola sabato 10 febbraio 2024

Cosa c’è sul Cittadino nelle quattro edizioni di sabato 10 febbraio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza nord

Mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarà un giorno diverso dagli altri per una donna di Seregno. L’ex marito, del Comasco, comparirà in tribunale per le violenze inflitte nel periodo del matrimonio. In primo grado il giudice aveva deciso per una condanna a due anni e due mesi di carcere. Ora l’Appello.

In edicola anche l’intervista all’ex sindaco di Seregno Giacinto Mariani che interviene sul caso Aeb-A2A. Quella che definisce «una situazione imbarazzante».

Prima pagina il Cittadino sabato 10 febbraio 2024

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza sud

Cava Molinara di Desio ancora sotto i riflettori. I residenti si sono risvegliati ancora una volta sepolti sotto i rifiuti. Non basta vivere avendo come “vicina di casa” la discarica abusiva che – con le sue 189mila tonnellate di sostanze tossiche nascoste nel ventre del sottosuolo – è una delle più inquinate della Brianza. Il degrado si aggiunge al degrado, e alla stradina in periferia si sono aggiunti gli eco-vandali. Nelle notti tra venerdì e domenica i soliti ignoti hanno disperso sul ciglio della strada una quantità impressionante di rifiuti: laterizi e scarti edili, abiti smessi, coperte, pattume maleodorante ammonticchiato in sacchi neri di uso non più consentito dalla legge, materassi decotti.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Vimercatese

Il caso Digig in apertura: assunti e licenziati nel giro di un mese senza stipendio perché l’appalto è stato tolto. Questa è la vicenda di 150 lavoratori dell’azienda che aveva aperto a quanto pare una sede anche nell’ex Ibm, di Velasca (frazione di Vimercate). Questa società era stata incaricata secondo un bando da Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia di svolgere un’attività di call center informativo per la popolazione lombarda. Mediamente questi appalti durano tre anni, ma in questo caso è stata la stessa azienda regionale a togliere qualche settimana fa l’appalto a Digid per presunte inadempienze nel garantire la qualità del servizio erogato.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Valle del Seveso

Svolta nella rissa di capodanno a Meda: ha confessato di essersi lasciato andare, senza volerlo, la sera di Capodanno e quindi ha ammesso di aver accerchiato e picchiato, ferendolo con un coccio di bottiglia, un trentaquattrenne pakistano in stato di alterazione alcolica. Per questa ammissione il ventenne coinvolto in una vera e propria rissa, insieme ad altri tre minorenni, ha chiesto al Gip del tribunale di Monza di patteggiare una pena a cinque anni di reclusione. La decisione, comunque, è stata rinviata al prossimo 6 maggio, quando è previsto che la vittima si costituisca parte civile.

E poi la replica del Comune di Cesano Maderno e del diretto interessato, l’assessore Manuel Terraso, sulle presenze in consiglio comunale dopo i numeri pubblicati la scorsa settimana: «Manuel Terraso non è un assenteista»