Correzzana: al via i cantieri per riqualificare strade e marciapiedi in paese

Dal 29 agosto prenderanno il via diversi cantieri sulle strade di Correzzana per ulteriori interventi ricompresi nella strategia di miglioramento della sicurezza stradale e di potenziamento della mobilità dolce intrapresa dall’amministrazione comunale.

Correzzana: al via i cantieri in via Principale e non solo

Sono stati aggiudicati i lavori che permetteranno la messa in sicurezza del tratto di via Principale (SP 154) in corrispondenza di Cascina Regondella: sarà realizzato un nuovo marciapiede che consentirà il transito pedonale in sicurezza da e verso la corte, raggiungendo l’attraversamento pedonale attualmente situato all’altezza dell’incrocio con via Einaudi. In corrispondenza di quest’ultimo saranno posate le predisposizioni delle infrastrutture necessarie per la futura installazione degli impianti luminosi, che garantiranno una segnaletica, diurna e notturna, ancora più efficace. Questo genere di predisposizione sarà realizzato anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale più avanti a sud di Villa Ita e per la creazione di due nuovi attraversamenti: a nord di villa Belpensiero e nei pressi dell’incrocio con via Sant’Eufemia. Parallelamente, si interverrà anche sulla rotonda tra via Principale e viale Kennedy, con la rimozione e sostituzione dei cordoli ammalorati. Tutti questi interventi (del valore complessivo messo a gara di circa 56.000 euro) saranno eseguiti in questo periodo per permettere poi, verosimilmente a partire dalla fine del mese di ottobre, la riasfaltatura completa, a spese e cura della ditta selezionata dal Gruppo Cap, del tratto di via Principale interessato dalla posa della nuova dorsale idrica, tra via M.L. King e l’acquedotto a nord di via Monte Rosa. Inoltre scatterà anche il cantiere per la ciclopedonale di via Stelvio che collegherà via Resegone all’isola ecologica e i lavori in via Galileo Galilei di fronte alle ditte.

Correzzana: al via i cantieri e le parole del Comune

“Questo è il frutto di un lavoro sinergico con i nostri uffici e quelli provinciali oltre ai privati che hanno concesso l’acquisizione bonaria delle aree interessate dagli interventi, così da velocizzare le procedure” ha fatto sapere il Comune.

Correzzana: al via i cantieri e l’attesa del bando regionale

Per quanto riguarda la posa degli attraversamenti pedonali luminosi, l’amministrazione è in attesa di conoscere l’esito di un bando di Regione Lombardia che potrebbe rendere subito disponibili le risorse per concretizzare il progetto, che prevede – oltre ai quattro indicati anche altri due interventi su via Principale e viale Kennedy. Il progetto preliminare in questione del valore complessivo di 150.000 euro prevede 6 lotti di intervento realizzabili anche singolarmente, così da poter intervenire progressivamente sfruttando eventuali altre e più modeste risorse finanziarie che si renderanno disponibili in futuro. Intanto proseguono i lavori di sistemazione del tetto alla scuola materna di via De Gasperi.