Corbetta (Lega): “Approvata la nostra proposta di legge contro le baby gang”

Approvato in Commissione giovani e cultura di Palazzo Pirelli un progetto di legge per contrastare il fenomeno delle baby gang.

Ne danno notizia il capogruppo regionale brianzolo del Carroccio Alessandro Corbetta, primo firmatario, e Floriano Massardi relatore del testo di legge: “Quello delle baby gang è un problema nazionale, particolarmente diffuso nelle grandi città e nelle periferie nel Nord Italia, e va affrontato con determinazione per evitare che questo fenomeno dilaghi ulteriormente. Bene l’approvazione di oggi in Commissione della nostra proposta di legge, una iniziativa fortemente voluta dalla Lega che si batte da anni per contrastare le violenze e gestire i reati commessi dai minori” hanno detto.

Contrasto alle baby gang: la proposta di legge regionale

“L’obiettivo – hanno aggiunto – è quello di introdurre misure adeguate quali le iniziative culturali e sportive ma anche, e soprattutto, tramite la giustizia riparativa e i lavori socialmente utili per facilitare la rieducazione dei ragazzi con un approccio complessivo che affronta sia il disagio giovanile sia le tematiche della sicurezza urbana. Il prossimo passo è l’approvazione del testo da parte del Consiglio regionale”.