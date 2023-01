Coppia con le figlie piccole al seguito tenta di rubare merce al Tecnomat di Carate: denuncia

Una coppia, con figlie piccole al seguito, è stata pizzicata a tentare di rubare svariati strumenti da lavoro al punto vendita Tecnomat di Carate Brianza. I due coniugi, 29 anni lui e 31 anni lei, entrambi con una occupazione e residenti nel lecchese, incensurati, sono stati denunciati per tentato furto aggravato. I fatti si sono consumanti nel pomeriggio di martedì 10 gennaio. La coppia ha raggiunto le corsie con gli articoli di interesse e ha cominciato a riempire un borsone con la merce mentre le due figlie giocavano tra loro, ovviamente ignare di tutto.

Tentato furto al Tecnomat notato da un addetto alla sicurezza

Quanto stava accadendo è stato notato da un addetto alla sicurezza del negozio, un 39enne ivoriano da tempo residente in Brianza, che è passato più volte vicino alla coppia per far loro intendere di aver scoperto cosa stessero facendo e, considerata la presenza delle due bambine, sperando (invano) di farli desistere, di indurli a rimettere sugli scaffali la merce sottratta. Invece i due hanno superato la barriera delle casse con la merce, senza pagare e sono stati quindi fermati e successivamente denunciati dai carabinieri.