Cooperativa sociale Meta di Monza in lutto, addio al fondatore e presidente Maurizio Corti

Un grave lutto per la Cooperativa sociale Meta. Si è spento mercoledì 6 settembre Maurizio Corti, fondatore e presidente della cooperativa, in carica per più di 25 anni. “Sei stato per noi un grande maestro che ci ha insegnato cosa significa fare impresa occupandoci del bene comune, prendendosi cura dei luoghi e delle persone, soprattutto le più fragili e in difficoltà” lo ricordano i soci della Meta e gli amici. Classe, 1948 Corti era cresciuto all’oratorio di San Gerardo a Monza.

Dopo il diploma al liceo classico Zucchi si era iscritto alla facoltà di Architettura a Milano dove aveva conseguito la laurea nel 1973. Dopo aver alternato la libera professione di architetto all’insegnamento, scelse questa seconda strada. Nel 1991 con altri dieci soci fondò la Cooperativa Sociale META (Metodologie Educative Territorio e Ambiente) che si occupa di servizi educativi per bambini e ragazzi sia sul territorio sia nel Parco di Monza promuovendo attività di educazione nell’ambiente. L’idea gli era nata durante gli anni di insegnamento quando con altri colleghi e per conto dei Servizi Sociali di Monza iniziò ad organizzare “settimane verdi” per gli studenti delle scuole medie.

Nel 2017 Corti aveva ritirato quale presidente della Cooperativa nei primi venticinque anni il premio Brianza Economica. Corti faceva parte anche del direttivo dell’Anpi di Villasanta per il quale aveva organizzato viaggi nei luoghi della Memoria: Auschwitz, Risiera di San Sabba, Redipuglia e le foibe di Basovizza. Da più di un anno era impegnato come guida per le visite delle scuole villasantesi alle mostre in occasione del 27 gennaio e del 25 aprile. I funerali si celebreranno venerdì 8 settembre alle 15.30 a Villasanta nella Chiesa Parrocchiale di Santa Anastasia. La famiglia devolverà le offerte a favore dell’associazione M. Garegnani onlus.