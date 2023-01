Controlli serali congiunti di carabinieri e polizia locale sul territorio di Lissone

Carabinieri e polizia locale di Lissone: proseguono anche per il 2023 i controlli serali congiunti. Come annunciato, dopo i positivi riscontri delle attività di pattugliamento riscontrati l’anno scorso, uomini e donne dell’Arma e della polizia locale (con l’apporto del reparto prevenzione del crimine) hanno proceduto nelle serate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio ad un maxicontrollo sulle strade di Lissone.

Controlli serali: il report dell’attività

Le sedi sono state viale martiri della libertà, via Panzini, via Catalani, viale della Repubblica e via Monza: sono state identificate settantasei persone, di cui nove con precedenti di polizia, e settantuno vetture, due delle quali sanzionate per la revisione scaduta ed una terza in quanto aveva la targa sollevata e, pertanto, illeggibile. L’attività effettuata ha portato anche al ritiro di patenti ed al sequestro di paio di mezzi. Agenti e carabinieri coordinati dal comandante della locale Matteo Caimi e dal luogotenente Roberto Coco hanno pizzicato un cittadino al volante senza patente, per l’ennesima volta. Immediato il sequestro del mezzo. La presenza delle pattuglie e delle divise, oltre che un deterrente per gli indisciplinati, è di per sé un segnale importante che fa sentire il cittadino più protetto. I pattugliamenti andranno avanti anche nelle prossime settimane.