Controlli in stazione a Desio: denunciato uno spacciatore dai carabinieri e altre sanzioni

Uno spacciatore 50enne denunciato, due ragazzi segnalati per uso di droga, due patenti ritirate per un sorpasso azzardato, 150 persone identificate e 123 veicoli controllati e alcune contravvenzioni elevate. Questo in estrema sintesi l’esito delle operazioni di controllo congiunte delle forze dell’ordine nel weekend del 3, 4 e 5 febbraio a Desio L’azione sinergica condotta da carabinieri e polizia locale ha permesso di realizzare un vasto ed articolato sistema di controllo del territorio, grazie anche alla specificità delle singole componenti messe in campo, effettuando numerosi posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città e nei centri, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria di Desio, a seguito dell’aggressione tra minorenni alla stazione di Seregno.

Controlli in stazione a Desio: denunciato uno spacciatore e segnalati due ragazzi

Nel medesimo contesto, gli operanti deferivano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne residente nella provincia, trovato in possesso di 3 grammi di di marijuana, 50,7, grammi di hashish e la somma 1.160 euro in contanti. Le ricerche a casa permettevano di rinvenire ulteriori 6 grammi di hashish nonché la somma contante di euro 225. Gli stessi militari, hanno segnalato all’autorità amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti un cittadino di origini marocchine di 25 anni e un ragazzo di 21 anni residente in Brianza.Inoltre, per violazioni alla segnaletica stradale, ritiravano la patente di guida a un uomo e una donna entrambi residenti in provincia di Milano per un sorpasso azzardato. L’esito complessivo dei controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale si è concretizzato con l’identificazione di 150 persone, il controllo di 123 veicoli e la constatazione di varie contravvenzioni al codice della strada.