Consulte a Monza: sospese le riunioni per i nuovi coordinatori

Sono state sospese le riunioni delle consulte di Monza, convocate per questa settimana per decidere i nomi dei nuovi coordinatori. Si sarebbe dovuto iniziare con San Fruttuoso (che aveva in programma l’assemblea con gli iscritti la sera del 23 novembre) e Sant’Albino. Tutto sospeso e rinviato a data da destinarsi.

Consulte a Monza: una mail dell’ufficio Partecipazione

A comunicarlo è stata una mail inviata dall’ufficio Partecipazione a tutti gli iscritti. Un provvedimento di cautela adottato dall’amministrazione comunale dopo aver ricevuto, nei giorni scorsi, un’istanza di annullamento in via di autotutela, firmata da sette comitati di cittadini e dall’Osservatorio antimafie di Monza e Brianza.

La richiesta avanzata dai firmatari del documento inviato al sindaco di Monza, Paolo Pilotto, all’assessore alla partecipazione, Andreina Fumagalli, ai dirigenti del settore Servizi sociali, al segretario comunale, all’avvocatura del Comune e al direttore generale, riguarda la revisione del regolamento delle consulte approvato dalla passata amministrazione Allevi, e di alcuni punti in particolare.

Stando agli elenchi forniti dagli uffici Partecipazione solo alcuni dei comitati cittadini che hanno fatto richiesta di iscrizione alle consulte sono stati ammessi, mentre ad altri è stata negata l’iscrizione. I firmatari dell’istanza non condividono nemmeno la necessità, imposta dagli uffici comunali, di rinnovo dell’iscrizione anche per chi già era membro delle consulte. Perplessità da parte dei comitati dei cittadini anche per l’invito a procedere a votazione segreta per la nomina del coordinatore.

Consulte a Monza: “Annullate per prendere in considerazione le proposte inotrate”

«Alla luce di queste richieste arrivate alla mia attenzione solo pochi giorni fa da parte dei comitati cittadini e degli altri firmatari dell’istanza, abbiamo ritenuto opportuno annullare tutte le convocazioni delle consulte in programma per questa settimana, per prendere in considerazione le proposte inoltrate», ha aggiunto l’assessore alla Partecipazione, Andreina Fumagalli.