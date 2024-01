Concorezzo, il gruppo di cammino non si ferma mai

il freddo di questi giorni non ferma il Gruppo di Cammino di Concorezzo.

Concorezzo, il gruppo di cammino con oltre cento iscritti

“Il gruppo sta avendo un grande successo. Sono oltre 100 i “camminatori” iscritti e, in questi giorni così freddi, una trentina di loro non ha voluto rinunciare all’appuntamento settimanale con la camminata di gruppo. L’invito a unirsi al gruppo è esteso a tutti. Un modo bello per stare insieme e conoscere gente nuova facendo una leggera attività fisica” ha fatto sapere l’amministrazione comunale . L’appuntamento è ogni giovedì alle 9.30 in piazza della Pace (davanti al Comune) per passeggiare tra le dtrade e il verde della città brianzola.