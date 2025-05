Cinquemila fedeli nella basilica di San Pietro a Roma per la messa “pro eligendo romano pontefice” presieduta dal cardinale Re. Poi, sarà l’ora dell’“extra omnes”: alle 16.30 di mercoledì 7 maggio nella Cappella Sistina inizia il conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Sono 133 i cardinali elettori, arrivati da tutto il mondo ma non da diocesi centrali come Milano, Berlino, Parigi, Lisbona: una fotografia della chiesa di Papa Francesco aperta alle periferie.

Una “fumata” è prevista già mercoledì nel tardo pomeriggio, poi da giovedì due fumate al giorno a tarda mattina e intorno alle 19 in attesa di quella bianca. Una fumata anticipata sarebbe l’indizio dell’avvenuta elezione e quindi non potrebbe essere che bianca.

Conclave Cappella Sistina – Media Vaticani

Conclave al via: attesa per la fumata e il nuovo papa, i favoriti

I cardinali prevedono un conclave non lungo, il toto-papa si è assestato su otto nomi: c’è il plurinominato cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato vaticano e che avrà il compito di presiedere le operazioni. Parte con i favori del pronostico e sarà probabilmente lui a confermare o smentire l’adagio che “chi entra papa” in conclave, poi “esce cardinale”. Tra i nomi anche il francescano Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, il cardinale della comunità di Sant’Egidio Matteo Zuppi, il filippino Luis Antonio Tagle, finito al centro delle cronache per la sua intepretazione di Imagine e per avere una cugina che ha abitato a Brugherio; e poi l’americano Prevost, il francese Aveline, nato in Algeria e cresciuto a Marsiglia.

I 133 cardinali elettori provengono da 71 Paesi dei cinque continenti. Nel dettaglio, 53 sono europei, 37 americani, 23 asiatici e 18 africani. L’Italia ha 19 cardinali.

Conclave al via: l’omelia del cardinale Re e «il Papa di cui la chiesa ha bisogno»

«Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le future generazioni -ha detto Re nell’omelia mercoledì mattina – La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercessione, perché lo Spirito Santo illumini le menti dei Cardinali elettori e li renda concordi nell’elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo. Siamo qui per invocare l’aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l’umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato».