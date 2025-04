Fissata la data: comincia mercoledì 7 maggio il conclave per l’elezione del papa che succederà a Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco morto il 21 aprile a 88 anni.

Era attesa, è stata decisa dalla congregazione generale dei cardinali, presenti 180 partecipanti e di questi un centinaio di elettori, nella mattina di lunedì e confermata da fonti d’agenzia. Da lunedì 28 aprile per le esigenze del Conclave è quindi chiusa al pubblico la Cappella Sistina e sono sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis. Lo comunicano i Musei Vaticani.

Decisa la data del conclave: dal 7 maggio cardinali riuniti per il nuovo Papa, come funziona

Il Conclave si aprirà il 7 maggio mattina “con la Santa Messa pro eligendo Romano Pontifice (per l’elezione del Romano Pontefice) nella Basilica di San Pietro” celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, che ha officiato i funerali di Papa Francesco. È il Decano, ha più di 80 anni e non parteciperà alle votazioni. Le operazioni in conclave saranno presiedute dal cardinale Pietro Parolin.

Al pomeriggio i cardinali faranno il loro ingresso nella Cappella Sistina e cominceranno le operazioni di voto. A parte il primo giorno, sono previste fino a quattro votazioni quotidiane e due comunicazioni, intorno alle 12 e alle 19, fino alla fumata bianca dal comignolo montato sulla Cappella Sistina e all'”habemus papam“.

A ogni votazione senza un papa eletto, le schede vengono bruciate con aggiunta di un colorante nero per comunicare la “fumata nera” e quindi la necessità di proseguire.

Sono 135 i cardinali elettori, che non hanno raggiunto 80 anni, e dopo la 33° o 34° votazione senza un papa eletto è previsto il ballottaggio tra i due cardinali col maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio, sempre con una maggioranza dei due terzi. I cardinali elettori saranno sistemati a Casa Santa Marta, non potranno avere contatti con l’esterno.

Decisa la data del conclave: dal 7 maggio cardinali riuniti per il nuovo Papa, grande partecipazione per Bergoglio

Intanto non si ferma il fiume di persone in visita a Papa Francesco. Dopo le grandi dimostrazioni d’affetto nella Basilica di San Pietro e nel giorno dei funerali, con almeno 400mila persone in piazza e lungo il percorso compiuto dalla Papa Mobile, anche domenica sono stati stimati 200milagiovani fedeli a Roma per il Giubileo degli adolescenti.

Dopo le 70mila persone registrate domenica nella prima giornata di apertura delle visite alla tomba di Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore, lunedì ne sono previste altrettante con tantissimi i fedeli in coda sotto al sole.