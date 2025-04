Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 24 aprile 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 aprile 2025: la prima pagina muta

Una prima pagina senza titolo, solo una foto in apertura: quella di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. Nel 2017 Bergoglio aveva celebrato messa nel Parco di Monza e il Cittadino è partito da lì, quando la Brianza aveva accolto il pontefice facendolo “sentire a casa”, per raccontare i suoi dodici anni in Vaticano. Ma non solo: c’è la voce dei frati francescani, delle istituzioni cittadine che l’hanno incontrato, dei monsignori monzesi che hanno lavorato con lui. E un ricordo dell’altra visita di un papa in città.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 aprile 2025: le notizie

Le altre notizie sono di lavoro con l’agitazione alla St Microelectronics di Agrate Brianza per un piano industriale che rischia di portare in dote 800 esuberi; la sicurezza stradale dopo l’incidente costato la vita, la settimana scorsa, a un ciclista novantenne sul vialone Cesare Battisti; gli 80 anni della Liberazione con i ricordi della professoressa Farè e di “Gibì” Stucchi raccontato dalla figlia Rossella. Nello sport i conti in rosso dell’Ac Monza.

In edicola con il giornale anche le pagine del “Bello della comunità”, dedicate al Terzo settore.