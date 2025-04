Papa Francesco: in Prefettura a Monza c’è il registro delle condoglianze

La prefettura di Monza ha istituito un registro di condoglianze in ricordo di papa Francesco. I cittadini che vorranno lasciare un loro pensiero, un commento, una dedica a papa Bergoglio, morto alla mattina di lunedì 21 aprile, potranno andare alla sede della prefettura, in via Montevecchia 18, a Monza. Il registro sarà accessibile al pubblico fino al 26 aprile, il giorno dei funerali di papa Bergoglio. Chiunque potrà così esprimere in forma diretta il proprio cordoglio per la scomparsa del santo padre. L’accesso al registro di condoglianze sarà consentito negli orari di apertura degli uffici: dalle 9 alle 17.

L’iniziativa è del Ministero dell’Interno che ha promosso il registro delle condoglianze per la scomparsa del sommo pontefice in tutte le prefetture d’Italia. Un attestato di affetto popolare istituito a seguito della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei ministri, che si concluderanno proprio sabato 26 aprile, nel giorno delle esequie di papa Francesco in piazza San Pietro.