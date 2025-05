Conclave: Brugherio simpatizza per il cardinale Tagle, ecco perché

Ha vissuto a Brugherio per alcuni anni una delle cugine del cardinale filippino Luis Antonio Tagle il cui nome da settimane è inserito nella rosa dei possibili successori di papa Francesco. La signora Violetta è stata la badante della nonna del sindaco Roberto Assi, scomparsa nel 2018, e da allora vive a Milano, dove accudisce un’altra anziana. Ironia della sorte lunedì sera, praticamente alla vigilia del conclave in cui potrebbe giocare un ruolo da protagonista il cugino al via mercoledì 7 maggio, è partita per Manila dove rimarrà un mese a casa dei figli.

Conclave: Brugherio simpatizza per cardinale Tagle, la cugina ha lavorato per la famiglia del sindaco

«L’ho sentita proprio quel giorno – spiega Assi – ho avuto l’impressione che non fosse emozionata dalla possibilità che Tagle possa essere eletto: forse solo noi italiani ci appassioniamo tanto al conclave e al totopapa». Il sindaco e la sua famiglia sono rimasti molto legati a lei anche dopo la morte della nonna Angela: «Quando era a Brugherio – racconta – organizzava per noi videochiamate con i figli e i parenti in occasione dei compleanni o di altre ricorrenze e dopo il suo trasferimento a Milano abbiamo trascorso insieme parecchie festività».

Conclave: Brugherio simpatizza per cardinale Tagle, nel 2014 alla messa in Duomo con la comunità filippina

Violetta, in realtà, pare non abbia avuto una frequentazione assidua con Tagle: «Nelle Filippine il concetto di famiglia è molto più esteso del nostro – commenta Assi – probabilmente non sono cugini di primo grado. Nel 2014, quando lui è venuto in visita a Milano, ha partecipato alla messa in Duomo» insieme alla comunità del suo paese.

Alla funzione avevano assistito almeno ventimila persone, gran parte delle quali dai maxischermi montati in piazza. «La comunità filippina – aggiunge Assi – è molto unita e molto solidale: io non ho mai visto Violetta da sola nonostante il marito e i figli non siano qui con lei».