Con ferite da arma da taglio nella notte a Monza, indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato

Sono a cura della Squadra Mobile di Monza guidata dal vice questore Francesco Garcea le indagini sul ferimento di un 25enne avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio nel capoluogo brianzolo, in via Masaccio, nel quartiere San Donato. Il giovane, di origini marocchine e residente a Carugate, è stato soccorso attorno alle 2 da personale paramedico inviato dal 118 allertato da alcuni passanti che l’avrebbero visto accasciarsi sul marciapiede. Sarebbe stato raggiunto da fendenti sferrati con un’arma da taglio alle braccia e al torace.

Monza: trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo

In via Masaccio si sono portare un’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Monza in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo, quindi in condizioni meno preoccupanti di quanto apparso inizialmente. Le indagini della Squadra Mobile, che ha raccolto sul posto le testimonianze dei presenti, sono a tutto campo.