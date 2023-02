Comprato l’ecografo per il San Gerardo grazie al cuore di Lesmo

Il cuore dei lesmesi permette di acquistare un ecografo per la struttura diagnostica senologica dell’ospedale San Gerardo di Monza (Fondazione San Gerardo dei Tintori – Breast Unit Monza). Domenica 29 gennaio si è svolto il Galà di Beneficenza organizzato dal Comune di Lesmo in collaborazione con Villa Mattioli, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto dell’apparecchio. La proposta dell’Amministrazione è stata accolta con entusiasmo da parte dei cittadini: le prenotazioni arrivate per il Galà hanno superato il numero di posti inizialmente disponibili ed è stato raccolto un importo totale di 11.200 euro, che ha permesso di procedere all’acquisto del macchinario per la diagnostica senologica. La giornata è trascorsa nel contesto di Villa Mattioli, tra ricercate portate, la musica della cantante Chiara Buttè (soprano del Teatro alla Scala di Milano) accompagnata dal maestro Luca Pavanati (direttore del Coro Verdi di Pavia) e la calorosa presenza di tutte le persone che hanno generosamente scelto di partecipare all’iniziativa.

Comprato l’ecografo per il San Gerardo e il grazie di Montorio

“Un sentito ringraziamento a tutte le persone coinvolte e alle assessore Laura Barettini e Sara Dossola per l’impegno, l’entusiasmo e l’attenzione che dedicano a questi momenti di comunità. Un particolare ringraziamento a Riccardo Mazzoleni di Villa Mattioli in Peregallo che ha contribuito devolvendo, insieme all’amministrazione, tutto il ricavato alla Fondazione San Gerardo dei Tintori per l’acquisto di questo importante strumento diagnostico” ha fatto sapere il sindaco Francesco Montorio.