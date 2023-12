Cittadini per Villasanta voterà a gennaio il suo candidato sindaco

Si deciderà il prossimo 28 gennaio il nome del o della candidata sindaco per la lista Cittadini per Villasanta. In quella data si terranno le elezioni primarie. Lo ha stabilità l’assemblea dei soci durante la riunione dello scorso 19 dicembre. Due i candidati rimasti dopo la rinuncia di Laura Cesana e Carlo Natalizi. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra Laura Varisco, attuale assessore alle Politiche sociali e Lorenzo Galli, consigliere comunale con delega allo Sport.

Tre i seggi che saranno allestiti per le primarie del 28 gennaio, «per offrire agli elettori la più ampia possibilità di partecipazione», come hanno spiegato in una nota i membri della lista.

Cittadini per Villasanta e le primarie con tre seggi

Il seggio principale si troverà in Villa Camperio, aperto dalle 8.30 alle 19.30. A questo si aggiungerà il seggio nella sede della Ghiringhella a San Fiorano e alla casa del Cai, a Sant’Alessandro. Questi ultimi due seggi resteranno aperti solo dalle 8.30 alle 12.30. Alle primarie potranno partecipare tutti gli elettori maggiorenni residenti a Villasanta e anche chi compirà 18 anni entro la data delle elezioni comunali, qualora questa sarà resa nota entro il 28 gennaio.

I votanti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di condivisione dei valori della lista e lasciare un contributo di almeno 1 euro. I risultati saranno resi noti la sera del 28 gennaio.

Questa è la fotografia allo stato attuale della lista di centrosinistra a Villasanta: due nomi per la designazione del candidato sindaco.

Cittadini per Villasanta e il terzo mandato di Ornago escluso

E se i nomi diventassero tre? O meglio, se si riaffacciasse la possibilità di un terzo mandato di Luca Ornago?

Per ora è fantasia. Il Governo però potrebbe inserire il provvedimento (esteso ai presidenti di Regione e ai sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti) nel decreto Mille proroghe. E se l’approvazione della norma arrivasse in tempo per le primarie di Villasanta?

«In questo momento non c’è la legge quindi è inutile fare previsioni – commenta il diretto interessato -. Inoltre la lista ha preso una strada diversa, puntiamo sul rinnovamento, almeno per quanto riguarda le persone di riferimento, e rimettersi in gioco come candidato sindaco sarebbe incoerente. Per ora è no e credo che lo sarà anche nel caso in cui venisse approvata la legge in tempo per il 28 dicembre. Riparliamone quando e se ci sarà la legge».