Circhi con animali in Brianza: Enpa scrive ai sindaci, la risposta dei circensi

Riesplode la polemica contro i circhi con animali. A sollevarla è Giorgio Riva, presidente dell’Enpa di Monza e Brianza che, in una lettera ai sindaci dei 55 comuni brianzoli, invita a controlli severi e promette di fare il possibile per boicottare questo tipo di spettacolo. L’occasione è l’attendamento di due circhi con animali proprio in questi giorni a Vedano al Lambro e a Villasanta.

Circhi con animali in Brianza, Enpa scrive ai sindaci: “Chiediamo un rigoroso controllo prima dell’attendamento”

«Se nella città di Monza i circhi ormai da tempo non allestiscono più i loro tristissimi spettacoli con animali – scrive Riva – in tutti i comuni confinanti assistiamo ancora all’arrivo di circhi che pubblicizzano nelle loro locandine la presenza di animali al seguito».

Enpa ricorda la triste fine di un cammello, morto a dicembre a Caponago dove era stanziato un circo per il periodo delle feste e specifica che la condanna di Enpa è esclusivamente rivolta ai circhi che utilizzano animali.

«Siamo pienamente consapevoli del fatto che il Comune non può rifiutare aprioristicamente l’attendamento di un circo quando abbia a disposizione nel proprio territorio aree idonee – scrive Riva – infatti, l’Ente Nazionale Circhi ha ormai da tempo minacciato di denuncia i Comuni inadempienti a tali richieste. Quello che chiediamo, prima dell’autorizzazione all’attendamento, un rigoroso controllo da parte degli uffici sul rispetto di tutte le normative previste per l’attendamento di circhi con animali».

Circo Kino

Circhi con animali in Brianza: le risposte di Villasanta e Vedano al Lambro

«Ho già risposto alla lettera di Enpa – replica il vicesindaco di Villasanta Gabriella Garatti – abbiamo predisposto tutti i controlli prima dell’autorizzazione e nei giorni degli spettacoli la polizia locale farà altri controlli per verificare il benessere degli animali e una verifica finale sullo stato dell’area di via Vecellio che dovrà essere riconsegnata pulita».

Il sindaco di Vedano, Marco Merlini non fa mistero di non amare i circhi con animali: «Ho già tentato di non farli arrivare l’anno scorso, ma sono stato diffidato dall’Ente Circhi – spiega – abbiamo un’area appetibile che ci viene richiesta e quello che possiamo fare è attivare controlli in collaborazione con il servizio veterinario della Ats e stiamo predisponendo un regolamento per il benessere degli animali».

Circhi con animali in Brianza: la replica dei circensi

Dal canto loro i circensi replicano alla bagarre senza alzare i toni: «Ci limitiamo a fare il nostro lavoro e quanto ci consente di fare la legge – spiega Micheal Caveagna titolare del circo Kino che debutta venerdì sera a Vedano – noi lavoriamo con gli animali da tre generazioni, abbiamo iniziato con i cavalli, ora abbiamo un cammello, 7 leoni, 3 bovini, lama, capre e struzzi . Nessun animale è maltrattato, sono con noi da sempre. Solo pochi comuni rispettano la legge, Monza per esempio ha un regolamento che è contro la legge nazionale e non ha un’area per l’attendamento. Se andassi in tribunale vincerei».