Chiesa: l’arcivescovo monsignor Delpini ancora positivo al virus del Covid-19

È di nuovo positivo al virus del Covid – 19 monsignor Mario Delpini. In vista del viaggio pastorale che avrebbe dovuto condurlo in Camerun da domenica 10 luglio e fino al 21 luglio, l’arcivescovo di Milano ha eseguito un tampone di routine, scoprendo così di aver contratto nuovamente il virus. Come da normative vigenti il pastore della Chiesa ambrosiana ha iniziato il periodo di isolamento.

«Il viaggio in Camerun era stato pensato come momento di incontro soprattutto con i missionari fidei donum della diocesi che operano nel Paese africano e con le loro comunità», fanno sapere dalla curia. Il viaggio pastorale è stato quindi annullato e rinviato a data da destinarsi.

Monsignor Delpini e il Covid, dopo Monza

Non è la prima volta, dall’inizio della pandemia, che monsignor Delpini si trova costretta a interrompere gli impegni dopo aver contratto il Covid – 19. Era già successo a fine novembre del 2020, nel pieno della seconda ondata. In quelle settimane l’arcivescovo era impegnato nella visita pastorale nella zona di Monza, nelle comunità pastorali della città. Dopo aver incontrato la parrocchia di San Fruttuoso e le quattro parrocchie della comunità Santi quattro evangelisti a Monza, Delpini aveva dovuto fermarsi dopo la scoperta della sua positività al Covid – 19, proprio alla vigilia dell’incontro con la comunità di San Gerardo.