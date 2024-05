Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 30 maggio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade potrebbe tornare in mano pubblica: vanno in questa direzione i segnali che alcuni esponenti della maggioranza stanno lanciando. «Non possiamo continuare in questo modo – afferma il capogruppo del Pd Angelo Imperatori – oltre all’appalto della raccolta e dello spazzamento con la Sangalli ci sono quelli dello smaltimento delle singole frazioni che impegnano gli uffici e che, di conseguenza, non hanno il tempo di controllare l’operato dell’azienda. L’amministrazione deve iniziare a ragionare su cosa fare quando scadrà il contratto nel 2027».

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 30 maggio 2024: le altre notizie

E poi: i trasorti, la situazione e i racconti dei pendolari dopo l’annuncio dello stop di tre mesi al Besanino; Fossati Lamperti, batosta milionaria al Comune per la villa, dopo il trasloco della Prefettura; le nuove tribune dell’autodromo nazionale.