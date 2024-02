Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 15 febbraio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio 2024: il dramma umano di un cinquantenne

C’è il dramma umano di Giorgio Crespi in apertura di giornale: ha 51 anni e da due vive in una cantina. Non un piccolo appartamento, che possiede ma in cui non può stare: vive nella cantina del suo condominio, lo stesso dove ha abitato con la sua famiglia per tutta la vita, nel quartiere San Rocco, a Monza. Una vita segnata anche da un procedimento giudiziario che suo malgrado l’aveva buttato in cronaca sui giornali: il disastro dell’ex Lombarda Petroli.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio 2024: lo svincolo Serravalle e le polemiche

Ancora lo svincolo Serravalle sotto i riflettori: il portavoce del quartiere Sant’Alessandro si è rivolto in tono polemico contro le parole dell’assessore Turato. È una lunga lettera inviata al sindaco Paolo Pilotto e ai consiglieri comunali quella con cui il portavoce dei residenti respinge l’accusa di disonestà intellettuale (“sono subito stato accusato di non essere onesto intellettualmente”) mossa dall’assessora alla viabilità Giada Turato: è successo il 6 febbraio, durante la commissione dedicata al progetto per il potenziamento dello svincolo della Serravalle. Nel testo conferma le critiche a un’opera che avrà un pesante impatto sul quartiere.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio 2024: le buche nelle strade

Dopo le piogge intense dello scorso fine settimana, le strade di Monza si sono riempite di buche più o meno grandi, in alcuni casi veri crateri. Una situazione immediatamente segnalata dai cittadini e rimbalzata sui social. Le parole dell’assessore.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio 2024: lo speciale Anni d’Argento

In edicola gratuitamente con il giornale c’è lo speciale Anni d’Argento dedicato al popolo degli Over. Colonna portante del welfare (soprattutto famigliare), fetta di popolazione più numerosa in Italia: i pensionati (o pensionandi) sono protagonisti dell’inserto che affronta temi di attualità e offre consigli.