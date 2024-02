C’è il caso di Ilaria Salis in apertura del Cittadino in edicola a Monza giovedì 1 febbraio 2024. La maestra di Monza, 39 anni e detenuta da febbraio 2023 a Budapest, tra catene e polemica. Perché le immagini della donna in tribunale, in Ungheria, con i ceppi ai polsi hanno fatto discutere e hanno portato la sua vicenda alla ribalta internazionale.

Il vicesegretario della Lega, il lissonese Andrea Crippa, ha commentato: «Immagini inumane? Lo è anche un cranio fracassato»

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 1 febbraio 2024: il centro migranti in via Monte Oliveto

In primo piano il via libera della Prefettura alla struttura per ospitare migranti in via Monte Oliveto. Le persone richiedenti asilo entreranno «gradualmente» nel centro di accoglienza. Lo afferma il prefetto Patrizia Palmisani nella comunicazione in cui lunedì 29 gennaio ha annunciato al sindaco Paolo Pilotto l’attivazione della struttura affidata alla cooperativa Intesa Sociale, che potrà ospitare fino a cento persone, temuta dai residenti di Triante e criticata da tutte le forze politiche cittadine.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 1 febbraio 2024: i 78 nuovi giovani carabinieri per Monza e Brianza

Rinforzi al Comando provinciale dell’Arma: sono 78 i nuovi giovani carabinieri recentemente assegnati e che hanno preso servizio nelle stazioni decentrate sul territorio. Sono stati incontrati dal prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani. I nuovi militari, al termine dei cicli formativi a Roma, Torino, Campobasso, Iglesias, Taranto e Reggio Calabria, sono stati destinati a rinforzare gli organici delle 25 stazioni dell’Arma su tutto il territorio provinciale.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 1 febbraio 2024: il congresso provinciale di Forza Italia

Poi la politica con il congresso provinciale di Forza Italia. Dalla standing ovation per Silvio Berlusconi agli applausi per Luca Veggian, acclamato nuovo coordinatore provinciale: due ovazioni hanno aperto e chiuso domenica il congresso degli azzurri brianzoli. L’assemblea, aperta dal responsabile di Monza Giuliano Ghezzi, ha richiamato al Saint Georges Premier militanti attempati, amministratori e parecchi giovani. Tutto come da copione, poche le sorprese. E domenica tocca a Fratelli d’Italia.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 1 febbraio 2024: il nuovo direttore del Consorzio Villa reale e Parco

Infine il nuovo direttore del Consorzio Villa Reale e Parco. Nella giornata di lunedì una visita in municipio per incontrare il sindaco Paolo Pilotto, che nella sua veste municipale è anche presidente del Consorzio: inizia così il mandato di Bartolomeo Corsini, il nuovo direttore generale della Reggia – al netto della ratifica del consiglio di gestione consortile, atteso in questi giorni. Corsini, che il Cittadino aveva individuato come principale candidato al ruolo la scorsa settimana, è stato indicato dal presidente della Regione.