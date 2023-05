Cesano Maderno: si fa ospitare da un amico agli arresti domiciliari per spacciare

In passato aveva spacciato nel Parco Groane dove era stato pizzicato (e arrestato) dalle Forze dell’ordine. Allora ha pensato di cambiare sede di “lavoro”, ritenuta più sicura, facendosi ospitare da un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari nella cui abitazione avrebbe allestito la base operativa. Non ha però fatto i conti con i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno che l’hanno di nuovo arrestato. Protagonista suo malgrado un 27enne magrebino accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Cesano: i carabinieri insospettiti dalla luce accesa nel bagno

I militari, nel corso di un rituale controllo al detenuto in casa, si sono insospettiti alla vista della luce accesa nel bagno e hanno quindi accertato la anomala presenza del 27enne: intuito che si trovasse in bagno con l’intento di disfarsi di qualcosa, hanno fatto irruzione e sono riusciti a recuperare e sequestrare 22 grammi di eroina. Una perquisizione ha portato poi al rinvenimento e sequestro di materiale per il confezionamento delle dosi e anche di alcuni taccuini dove sarebbe stata annotata la contabilità dello spaccio oltre a 2.300 euro in contanti, verosimilmente il provento delle vendite della attività illecita.

All’udienza per direttissima dopo l’arresto nei confronti del 27enne è stato disposto il divieto di dimora nella Provincia di Monza e Brianza.