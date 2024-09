Cesano Maderno, nuova stagione del Centro Culturale Europeo: inizia la scuola per politici e amministratori

Ripartono tutte le attività dopo le vacanze estive, ecco un nuovo programma del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno per un autunno in grado di attirare un numeroso pubblico. La prima iniziativa in calendario è quella di venerdì 13 settembre: riparte la scuola per politici e amministratori di enti locali e Regione, a cura di Upel (Unione provinciale enti locali).

Cesano Maderno, nuova stagione del Centro Culturale Europeo: cos’è la scuola per politici e amministratori di enti locali

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa offre la possibilità di rafforzare le conoscenze, competenze e valori necessari per svolgere le attività degli amministratori degli enti territoriali. Due livelli di corso – base e avanzato (al via il 14 settembre) – sotto la guida scientifica di Giuseppe Mele e la direzione organizzativa di Claudio Biondi per otto incontri fino a novembre. È un corso a pagamento.

Cesano Maderno, nuova stagione del Centro Culturale Europeo: anche “Voci della storia” e i convegni da Cacciari e Aresu

Il 25 settembre riprende anche il festival «Voci della storia» curato da Eva Musci e Antonio Zappa. L’attuale contesto globale, segnato dalle guerre, dalle proteste in Iran e dalle crisi climatiche ed umanitarie, ha portato gli organizzatori a riflettere sul tema del diritto. A novembre, invece, i convegni di politica internazionale curati da Massimo Cacciari e Alessandro Aresu. Le iscrizioni a tutti gli incontri sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito di Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo.