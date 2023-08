Cesano Maderno, in corso il trasloco della polizia locale nella nuova sede di via Fermi

Nuova casa per la Polizia Locale di Cesano Maderno che si trasferisce nella nuova sede di via Fermi. Il trasloco nell’edificio che fino a due anni fa ha ospitato gli uffici dell’Area Tecnica del Comune è iniziato lunedì 21 agosto, e, specifica il Comune “si concluderà entro venerdì”. Ciò determinerà la momentanea sospensione del servizio di sportello della Polizia Locale nei giorni interessati dal trasloco, da lunedì 21 a tutto giovedì 24 agosto. Per emergenze sarà possibile rivolgersi allo sportello dell’ufficio amministrativo di via Cozzi. Inoltre è possibile chiamare il numero 0362 513430, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.

Cesano Maderno, trasloco della polizia locale: di recente l’arrivo del nuovo comandante

Nei nuovi spazi troveranno collocazione tutte le strutture, i mezzi e gli uffici della Polizia Locale. La prima a trasferirsi sarà la Centrale Operativa poi i diversi Uffici, quindi toccherà alle auto di servizio e Alla gran parte dell’operatività del Comando. In corso la posa della segnaletica stradale con le indicazioni per la nuova sede mentre l’insegna luminosa sarà installata in via Fermi nei primi giorni di settembre.

Cesano Maderno, il sindaco Bocca: “Presto toccherà anche alla Protezione civile”

Il Corpo è stato interessato da un aumento dell’organico e dal recente ingresso del nuovo Comandante, Gabriele Caimi, oltre che dall’acquisto di nuovi mezzi e tecnologie. “L’Amministrazione comunale – spiega il Sindaco Gianpiero Bocca – ha realizzato l’obiettivo di un nucleo più strutturato, capace di rispondere sempre meglio alle crescenti esigenze della comunità. Un aspetto importante di questa riorganizzazione sarà il trasferimento nella stessa sede della Protezione Civile, che contribuirà a creare un vero e proprio polo operativo della sicurezza”.

Soddisfazione da parte dell’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, che dichiara: “È un cambiamento molto positivo: potremo disporre di spazi più adeguati per gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale e più confortevoli per i nostri cittadini che ogni giorno di più trovano da parte delle nostre Forze dell’Ordine attenzione e un costante presidio della città”.