Cesano Maderno, in arrivo le asfaltature in via San Carlo: in vista percorsi alternativi

Da lunedì 18 luglio scatterà l’ultimo atto dei lavori di via San Carlo. Per permettere di completare le asfaltature nel quadrilatero di via comprese tra via San Carlo, via Borromeo, via Cantù e via Remartini, da lunedì per tre giorni, verranno istituiti percorsi alternativi. In via di ultimazione la realizzazione di cartellonistica e segnaletica ad hoc.

A Cesano strade sotto i ferri, il Comune: “Lavori quando il traffico è meno intenso”

“L’intervento comporta la chiusura di alcune strade e prevede percorsi alternativi per muoversi nell’area interessata. I lavori sono stati programmati nella seconda metà di luglio, periodo in cui il traffico è meno intenso, e dopo la conclusione delle attività dell’Oratorio, in modo da minimizzare i disagi per i cittadini. L’intervento è suddiviso in due fasi successive, come si vede dalle planimetrie che pubblichiamo” hanno fatto sapere dagli uffici comunali che stanno coordinando l’intero piano.

Asfaltature a Cesano: le due tranche di lavori e le strade interessate

Per minimizzare i disagi è stato predisposto anche un piano di comunicazione per la popolazione e le attività commerciali. La prima fase dei lavori prevede la chiusura di via San Carlo nel tratto tra via Remartini e via Borromeo e delle vie che confluiscono sull’area chiusa per i lavori. Per gli utenti è stata predisposta una deviazione dei percorsi est-ovest verso la stazione che partirà da via via Barbarossa e da via Locatelli. Seconda tranche di lavori, sempre compresa nei primi tre giorni di settimana prossima a partire da lunedì 18 luglio, prevede invece la chiusura delle vie Borromeo, Cantù e Remartini. In questa fase verrà aperto un percorso da est a ovest lungo via San Carlo e via Como in direzione stazione.

Altra deviazione riguarderà contemporaneamente anche un percorso da via Torrazzo e via Borromeo su via IV Novembre.

Via San Carlo di Cesano, da maggio viabilità oggetto di contestazioni

Da maggio la viabilità soprattutto di via San Carlo è stata oggetto di molte contestazioni da parte di residenti e artigiani della via: la strada è stata infatti completamente riqualificata con un nuovo marciapiede e una pista ciclabile. Un progetto che ha però scontentato tutti: sono stati eliminati i parcheggi e in fase di realizzazione è stato sicuramente mancato il dialogo con la popolazione.