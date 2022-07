Tutto il personale ha il Covid, chiusa temporaneamente la biblioteca di Cesano

Un cluster covid è la causa della chiusura temporanea della biblioteca di Cesano Maderno. La struttura di via Borromeo ha le porte serrate da ieri, martedì 5 luglio e secondo le previsioni (in base ai primi casi di negatività) dovrebbe, ma il condizionale rimane obbligatorio, riaprire domani giovedì 7 luglio.

Biblioteca chiusa per Covid a Cesano, mancano dipendenti non positivi

A costringere alla chiusura la nuova ondata di Covid, che ha colpito a catena, tutto il personale della struttura di via Borromeo costringendo alla chiusura per mancanza di dipendenti non positivi. Per limitare i disagi per gli utenti è attivo l’indirizzo internet biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it per informazioni, prestiti e assistenza.