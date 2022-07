Coronavirus, i dati del 5 luglio: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+26,2%)

Sono 1.785 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 19.037 in Lombardia con 72.586 tamponi effettuati e un tasso di positività al 26,2%. È il bollettino di martedì 5 luglio 2022.

Coronavirus, i numeri: +1 in terapia intensiva (26), +66 nei reparti

C’è 1 ricoverato in più nelle terapie intensive (26) e sono +76 non in terapia intensiva che a inizio settimana avevano sfondato di nuovo quota mille (1.103). Sono 7 i decessi per un totale complessivo di 40.886 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid. Il totale di Monza e Brianza è aggiornato a 3.132 (+4 da venerdì).

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 6.404 di cui 2.395 a Milano città; Bergamo: 1.415; Brescia: 2.353; Como: 961; Cremona: 669; Lecco: 618; Lodi: 455; Mantova: 837; Monza e Brianza: 1.785; Pavia: 1.082; Sondrio: 234; Varese: 1.655.