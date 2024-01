Cesano, alla diplomatica Ilaria Regondi onorificenza dalla principessa Anna d’Inghilterra

Una bella soddisfazione per la diplomatica cesanese Ilaria Regondi, che è stata insignita di una delle massime onorificenze del Regno Unito. La Principessa Anna d’Inghilterra, sorella di re Carlo, le ha consegnato nei giorni scorsi l’Obe, (l’Officer of the British Empire, l’ufficiale del Regno Britannico) in una solenne cerimonia a Buckingham Palace. La giovane mamma 38enne Ilaria Regondi, che risiede a Londra e lavora per il Ministero del Commercio estero inglese, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento (voluto nel 1917 da re Carlo V) dalla principessa e al suo fianco c’erano il marito Vadim, la sorella Silvia e il papà Adriano, ex dirigente di una multinazionale anglo-olandese.

Cesano Maderno: Ilaria Regondi, mamma di due bambini, risiede a Londra

“Per l’alto valore dei servizi resi nel commercio internazionale, in particolare durante gli anni della pandemia”, recita la motivazione del riconoscimento. Nella fattispecie, l’onorificenza è stata consegnata a Regondi come riconoscimento del lavoro di promozione del commercio britannico svolto per quattro anni come Trade Commissioner per il Governo inglese presso l’Ambasciata britannica a Parigi. La sorella del re ha chiesto alla 38enne cesanese del suo impegno in Francia, a Parigi, che poteva risultare oltremodo delicato dal momento che la Gran Bretagna era reduce dalla Brexit, l’uscita dall’Unione Europea.

Sposata, madre di due bambini, quella di Ilaria Regondi è stata una vita di fatto tutta concentrata all’estero con gli studi prima a Istanbul, in Turchia, poi proprio in Inghilterra. Un’esperienza didattica fuori dall’Italia che ha fatto da “apripista» alle tappe successive fino al primo lavoro in Banca Mondiale