Cesanesi in allarme per gli avvisi Tari ma è un errore della App Io: rapido intervento del Comune

La tecnologia va in tilt, la cittadinanza va in confusione: sono davvero tanti i cittadini cesanesi che, la scorsa settimana, hanno ricevuto l’avviso di pagamento della Tari attraverso la App Io. Una notifica che ha subito generato una situazione di allarme, anche perché in molti casi riguardava annualità precedenti con pagamenti già effettuati dai residenti. Insomma un messaggio tutt’altro che bello da ricevere, sia perché prospettava la necessità di mettere ancora mano al portafoglio, sia perché proveniente da una App seria, istituzionale, da cui non ci si attendeva un errore di questo tipo. E, con la burocrazia che c’è in Italia, anche quando si ritiene di essere nel giusto, ci si preoccupa sempre per l’iter che bisognerà percorrere per arrivare alla soluzione del problema.

L’amministrazione comunale ha subito avvisato: “Non tenere conto

In questo è stata di sicuro preziosa ed efficace l’amministrazione comunale. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, è corsa subito ai ripari attraverso i suoi strumenti di comunicazione, soprattutto attraverso i canali social: «Non tenere conto degli avvisi ricevuti», ha scritto più volte a caratteri cubitali nell’intento di tranquillizzare i cittadini e, allo stesso tempo, di evitare telefonate inutili o arrivi in massa in municipio. All’inizio della settimana, finalmente, il messaggio rassicurante di nuovo attraverso i social network: «È stato interrotto il flusso anomalo di notifiche che, per un errore tecnico non imputabile al Comune, nei giorni scorsi ha causato l’invio di ripetuti messaggi con avvisi di scadenza della Tari, relativi anche ad annualità precedenti. Si è trattato di un errore di sistema per cui si sono generati automaticamente e sono stati diramati avvisi tramite la App Io. Sin da venerdì il Comune ha immediatamente sollecitato il fornitore dei servizi per una rapida risoluzione della problematica, completata in queste ore. Il Comune ribadisce di non tenere conto degli avvisi: nei prossimi giorni i cittadini riceveranno una nuova comunicazione con maggiori dettagli in merito».

Il grazie dei cittadini per la tempestività del Comune

Tirato il sospiro di sollievo, non sono mancati i cittadini che hanno ringraziato il Comune per il pronto intervento e per il tentativo di fare chiarezza evitando il caos. Qualcuno ha voluto esprimere la sua gratitudine, a sua volta, rispondendo sui social network: «Siete stati tempestivi nella comunicazione e questo ha aiutato a comprendere i messaggi della App Io. Purtroppo c’è sempre chi drammatizza e scarica sull’amministrazione comunale colpe che non ha. Un po’ di collaborazione aiuterebbe a velocizzare un percorso di crescita, che non passi da polemiche inutili e distruttive»