Cerimonia delle candele: Fidapa BPW Monza Brianza diventa la più numerosa del distretto Nord Ovest

La suggestiva Cerimonia delle candele ha stretto in un unico ideale abbraccio le socie Fidapa e BPW di tutto il mondo. Un inno alla speranza, alla pace, alla vicinanza di intenti per tutte le donne, soprattutto per coloro che non hanno voce. Venerdì scorso la sezione Monza Brianza di Fidapa BPW Italy, nell’elegante cornice della sala reale dell’Hotel de la Ville, ha acceso le sue candele, il momento più significativo del proprio anno sociale e della propria Federazione che appartiene alla BPW, la Business Professional Woman International, una delle organizzazioni più influenti del mondo presente al banco delle Consulte di Onu, Unesco, Oms, solo per citare i maggiori organismi mondiali.

Fidapa BPW Monza e Brianza, parla la presidente Barbara Russo

Le candele dalla diversa cromia simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate nella Federazione, in ogni parte del mondo. Tanti gli ospiti presenti alla cerimonia a testimonianza del forte legame con il territorio e le istituzioni. “Ho voluto avere in questa serata, uomini e donne rappresentativi delle Istituzioni di ogni ordine e grado, perché la loro presenza rappresenta il loro prezioso supporto per la diffusione della cultura del rispetto di genere e delle differenze, perché non vi siano più disuguaglianze” ha sottolineato la presidente di Fidapa Monza Brianza Barbara Russo.

Fidapa BPW Monza e Brianza, accolte 12 nuove socie ora sono 83

Nel corso della serata sono state accolte dodici nuove socie. Ora la sezione di Monza Brianza con le sue ottantatré socie è la sezione più numerosa di tutto il Distretto Nord Ovest e la quinta sezione più numerosa insieme a quella di Roma. In totale sono 310 le sezioni di cui fanno parte 10.500 socie. Alla socia fondatrice della sezione Monza Brianza Loretta Breda, imprenditrice da sempre dedita al sociale, è stata conferita la prestigiosa onorificenza di socia onoraria della Fidapa BPW Italy. Non è mancato un gradito momento di leggerezza con la performance dell’attrice comica di Zelig Rossana Carretto, reduce da una tournée con Ale e Franz.