C’è la festa del paese, i nonni della rsa vanno sulle giostre

Una giornata sulle giostre per gli ospiti dell’Rsa Anni verdi di Biassono. Di solito sulle giostre ci salgono bambini e ragazzi ma alla residenza Anni verdi hanno pensato: perché non portarci anche i nostri ospiti? E così lunedì, in concomitanza con la festa patronale di Biassono, una ventina di ospiti dell’Rsa sono andati in Piazza Italia dove c’erano le giostre. Ad accompagnarli non potevano mancare gli animatori della casa di riposo. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare anche i parenti degli ospiti.

C’è la festa del paese, a Biassono una giornata speciale per gli ospiti della Rsa Anni verdi

Biassono anziani sulle giostre: signora centenaria

«Avevamo piacere di far vivere ai nostri nonni ore di spensieratezza in un contesto diverso dal solito – spiega l’animatrice Lara Palmieri – Poi sindaco e volontari ci hanno aiutato a rendere il momento ancora più bello».

Una volta arrivati in piazza i più temerari, circa una decina, sono saliti sulle giostre insieme ai parenti. «Abbiamo contattato il sindaco che si è messo d’accordo con i giostrai per farci fare un giro sulle giostre – ha raccontato l’ animatrice Valentina Caroppi – L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli ospiti. Mi hanno raccontato tutto quello che avevano fatto ed erano molto contenti. Di solito basta portarli fuori, anche al bar, per renderli felici. Alle giostre erano davvero entusiasti».

Pesca di beneficenza, mercatino delle pulci e poi la merenda con i parenti

Dopo essere stati in Piazza Italia si sono incontrati con i volontari Avos all’Oratorio maschile san Luigi dove c’era la pesca di beneficenza e il mercatino delle pulci. Lì c’è stato il momento della merenda con i parenti e poi la messa celebrata in oratorio.