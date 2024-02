Cavenago, seminario CEM Ambiente sui nuovi obblighi nel settore rifiuti introdotti da Arera

CEM Ambiente di Cavenago di Brianza ha organizzato a Bussero, il 31 gennaio e il 7 dicembre, un seminario con 205 iscritti da 66 su 74 Comuni soci, riservato ai tecnici e agli amministratori per trattare i nuovi obblighi di legge che Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha introdotto nel settore rifiuti, in particolare per quanto concerne le tariffe e i contratti sottoscritti dai Comuni.

L’incontro è stato condotto da Utiliteam, società leader nel settore della consulenza sulla regolazione ARERA. La nuova normativa impone tra l’altro a chi si occupa di rifiuti, speiga CEM: “anche una serie di nuovi servizi obbligatori che riguardano direttamente i cittadini“ come “la riorganizzazione del servizio di ritiro su chiamata di ingombranti a domicilio, che CEM ha già attivato da inizio 2024″, o il servizio di pronto intervento per le emergenze di recupero rifiuti. E poi: “la fornitura di kit standard di attrezzature per la raccolta differenziata, bidoni e sacchi di colori ben definiti in base al tipo di rifiuto, per le nuove utenze- spiega ancora la società – così da andare verso una sempre maggior uniformità del servizio di raccolta su tutto il territorio servito”.

“Nel complesso scenario nel quale ci troviamo a lavorare – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – la nostra utility sta affrontando in modo approfondito l’aggiornamento normativo in corso trovandosi a svolgere anche un compito di formazione per i Comuni soci. L’’obiettivo è di informare, chiarire e semplificare le complicate procedure che sono imposte dalla nuova normativa e mettere i Comuni in condizione di affrontare il più agevolmente possibile delicati passaggi come quelli relativi ai contratti con i Comuni e alla determinazione delle tariffe per i cittadini” .