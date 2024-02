I comuni delle Alte Groane sono stati inseriti per la prima volta nell’elenco dei frontalieri dalla Svizzera, per i lavoratori è solamente una grande beffa.

Caso frontalieri: interrogazione in Senato di Lazzate contro la doppia tassazione, quali sono i Comuni brianzoli coinvolti

L’elenco comprende Lazzate, Misinto, Cogliate, Lentate sul Seveso e Barlassina, ma anche Meda, Briosco, Giussano e Veduggio con Colzano, solo che i cittadini assunti nella confederazione non avranno lo stesso trattamento fiscale di quelli residenti nei centri del vecchio elenco, bensì saranno sostanzialmente soggetti alla “doppia imposizione”, quella della Svizzera e quella dell’Italia. Lo si legge in un documento diffuso dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.

Caso frontalieri: interrogazione in Senato di Lazzate contro la doppia tassazione

E il Comune di Lazzate ha presentato una interrogazione in Senato, portata venerdì all’attenzione del ministro dell’Economia dal capogruppo in Senato della Lega, Massimiliano Romeo. Si chiede di sapere “se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, e se intenda intraprendere iniziative di sua competenza al fine di consentire l’accesso al regime fiscale transitorio, previsto dall’articolo 9 del nuovo accordo tra Italia e Svizzera, per i lavoratori frontalieri appartenenti ai Comuni di Monza e della Brianza citati nel nuovo elenco dei comuni di frontiera”.

Caso frontalieri: interrogazione in Senato di Lazzate contro la doppia tassazione, il sindaco Andrea Monti

«Ho volutamente atteso qualche giorno prima di fare proclami entusiastici, proprio perché vi era la necessità di approfondire contenuti e risvolti dell’accordo – spiega il sindaco di Lazzate, Andrea Monti – Grazie a una segnalazione giunta da Lentate e consultando i documenti della Confederazione Elvetica, abbiamo appreso della posizione assunta rispetto al trattamento fiscale dei nostri concittadini. Noi continuiamo a rivendicare la nostra posizione, forti anche dei contenuti del nuovo accordo Italia-Svizzera. Abbiamo avuto modo di confrontarci sia con il governo che con alcuni parlamentari, ora lavoreremo per fare definitiva chiarezza sul punto, anche grazie a Regione Lombardia».

Caso frontalieri: interrogazione in Senato di Lazzate contro la doppia tassazione, vedere applicate le stesse condizioni

L’obiettivo è quello di vedere applicate anche ai cittadini di Lazzate (e di tutti gli altri Comuni di Monza e Brianza inseriti nel nuovo elenco) le stesse condizioni riconosciute a tutti i frontalieri residenti in comuni già presenti nel precedente elenco: «Se così non fosse – rimarca Monti- per i nostri concittadini, quello che sembrava finalmente il riconoscimento di un diritto che li equipara ai tanti altri frontalieri italiani, dopo anni di inspiegabile dimenticanza, si è trasformato in una vera e propria beffa, perché comporterebbe automaticamente l’applicazione di un trattamento diverso, più penalizzante sotto il profilo fiscale».