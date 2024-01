Video I Comuni frontalieri della Brianza salgono a nove

In questo 2024 i Comuni frontalieri della Brianza monzese diventano 9 dopo le misurazioni affidate all’Istituto Geografico Militare di Firenze. L’accordo tra Italia e Canton Ticino è stato firmato a dicembre e l’approfondimento è ancora in corso. Rimane ora da calcolare quanti degli abitanti dei centri in questione sono lavoratori pendolari, in modo da potere computare in maniera adeguata ristorni e ricadute fiscali sul territorio.

I Comuni frontalieri della Brianza salgono a nove: ecco quali sono

In base ai nuovi calcoli sulle distanze, i circa 2000 euro che fino ad oggi tornavano sul territorio, potrebbero moltiplicarsi per i residenti di Briosco, Giussano, Veduggio con Colzano, Cogliate, Barlassina, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda e Misinto, che lavorano in Svizzera. Si tratta di una entrata che per legge dovrebbe essere investita sul territorio dei Comuni in questione, che vadano alle amministrazioni locali o che siano versati all’ente provinciale.

L’intervista al presidente della provincia MB Luca Santambrogio.