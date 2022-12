Caso Bames di Vimercate: il processo va avanti con gli ex dipendenti in presidio

Un gruppo di “irriducibili” ex dipendenti della Bames di Vimercate era presente anche giovedì 15 dicembre al Tribunale di Monza in occasione dell’ultima udienza del 2022. Sono stati sentiti due testi indicati dagli imputati Luca Bertazzini e Oozi Cats, mentre altri non si sono presentati per legittimi impedimenti.

Caso Bames e l’accelerazione del processo

“Le audizioni dei due testi non hanno portato nulla di rilevante al dibattimento. Giudichiamo positivamente la decisione da parte del collegio giudicante di cercare di accelerare il procedimento” ha fatto sapere l’ex sindacalista della Fim Cisl Gigi Redaelli. Confermata la prima udienza nel 2023 il giorno 9 febbraio alle ore 9:30, dove saranno sentiti i testi rimasti e si inizierà comunque a sentire i primi consulenti tecnici indicati dalle parti. L’esame e il controesame degli altri consulenti di parte proseguiranno nelle udienze programmate i giorni 8 e 22 marzo 2023. Tutte le udienze del 2023 sono fissate presso l’aula della Provincia di Monza e Brianza: pur lentamente ma il processo continua.

Caso Bames e la ricerca di giustizia degli ex lavoratori

”Gli ex dipendenti si augurano che nel corso del prossimo anno si possa arrivare per gli otto imputati di questo procedimento, ad una sentenza che dia loro giustizia dei torti subiti e li ripaghi per questa lunga attesa”ha concluso Redaelli.