Caso Aeb-A2A, ipotesi turbativa d’asta: il commento della Lega di Seregno

Il commento della Lega di Seregno, dopo la notifica degli avvisi di conclusione indagini in merito alla presunta turbativa d’asta nella vendita di Aeb ad A2A.

Caso Aeb-A2A, la Lega: “Si parla di danni intorno ai 60 milioni di euro nei confronti del Comune, dovrebbero quantomeno dimettersi”

“In merito al comunicato emesso dal Procuratore della Repubblica di Monza abbiamo potuto constatare che tutte le sentenze ivi richiamate sono state ritenute fondate e probabilmente le condotte di Alberto Rossi, Giuseppe Borgonovo, Loredana Bracchitta, Alfredo Ricciardi, Giovanni Valotti e Pierluigi Troncatti hanno ipotizzato all’Illustrissimo Magistrato una serie di reati contro la pubblica amministrazione, ed in particolare con danni economici rilevantissimi (si parla di danni intorno ai 60 milioni di euro) nei confronti del Comune di Seregno, oltre ad una condotta degli stessi amministratori molto discutibile.

A nostro giudizio, non foss’ altro per pudore, ci aspetteremmo una presa di coscienza degli attuali amministratori che dovrebbe indurli quanto meno alle dimissioni“.