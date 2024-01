Casa di Comunità ad Arcore, Ponti attacca Bertolaso: “Fa riunioni segrete”

“Bertolaso preferisce le riunioni segrete con la sua maggioranza alle Commissioni – questa l’accusa del consigliere Gigi Ponti, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito alle ultime vicende riguardanti la Casa di Comunità che dovrebbe vedere la luce nel comune di Arcore presso l’ex-asilo San Giuseppe – Venga a riferire nelle sedi opportune gli impegni presi.” Secondo quanto dichiarato dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, tramite un comunicato stampa che ha seguito di poche ore quello divulgato dall’amministrazione comunale arcorese nella mattinata di giovedì 11 gennaio: “In democrazia esistono regole non scritte, come la collaborazione istituzionale su temi di interesse generale. Comportamento che in questo caso è stato disatteso.”

Casa di Comunità ad Arcore, Ponti e il rispetto istituzionale

Gigi Ponti

Secondo il gruppo consiliare di centro sinistra sarebbe irrispettoso come Bertolaso, in qualità di Assessore, non abbia mai risposto alle diverse richieste del PD (ben tre a partire dallo scorso ottobre) ma abbia invece preso impegni economicamente rilevanti in riunioni riservate con i soli rappresentanti della maggioranza. “Quando si amministra si deve smettere la campagna elettorale: il Consiglio, la sua Aula e le sue Commissioni, sono sovrane e l’opposizione non è un nemico ma una parte legittimamente eletta che concorre alla discussione sui temi amministrativi – continua il consigliere Ponti – i principi democratici ancora una volta sono stati messi da parte. Da mesi chiediamo nelle sedi formali, a nome dei cittadini brianzoli, informazioni sul progetto di Casa di Comunità ad Arcore. Richieste rimaste inevase, come se la Commissione fosse un fastidio. Oggi scopriamo il perché. Chiediamo che Bertolaso si presenti al più presto nelle sedi formali e spieghi i termini dell’accordo sulla neostruttura che sorgerà negli spazi dell’ex asilo San Giuseppe ad Arcore”.