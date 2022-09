Carnate, trattore con rimorchio si ribalta sulla Provinciale

Intervento dei vigili del fuoco di Monza con una autopompa e il supporto dell’autogru del Comando di MIlano per recuperare un trattore con rimorchio carico di cereali che nella mattinata di giovedì 8 settembre, per cause in via di accertamento, si è ribaltato a Carnate sulla Strada provinciale 177.

Trattore con rimorchio ribaltato a Carnate, soccorso un uomo di 68 anni

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri oltre che personale sanitario inviato dal 118 con una ambulanza per soccorrere un uomo di 68 anni rimasto coinvolto e trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.