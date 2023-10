Carnate: polemiche per l’addio alla polizia locale alla stazione ferroviaria

Il mantenimento del presidio della polizia locale nel quartiere stazione di Carnate tra le principali interpellanze presentate nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo di minoranza Carnate Unita alla giunta Maggiolini.

La decisione del Comune è di chiudere il presidio della Polizia Locale di via Carducci, il gruppo ha richiesto di mantenerlo per la sicurezza del quartiere stazione.

Carnate, sindaco: «Economie per potenziarla»

Il sindaco ha spiegato che «la nostra scelta è stata quella di spostare la sede della polizia locale nella sede comunale di via Pace perché ci consente di realizzare delle economie di gestione sulle spese di funzionamento che possono essere reinvestite per interventi di sicurezza sul territorio. La giunta si è attivata per integrare l’organico della polizia locale con l’assunzione di un nuovo agente che entra in servizio dal primo ottobre. L’orario è regolamentato su turnazione per assicurare tutti i presidi sul territorio. Non ritenevamo funzionale la sede di via Carducci in quanto l’immobile non è di proprietà comunale e tutti gli interventi necessari per la custodia di armi e attrezzature non sarebbero stati giustificati. La sicurezza sul territorio non è data dall’ubicazione dell’ufficio ma da servizio che gli agenti svolgono e dalle dotazioni loro in possesso».